В Пыть-Яхе опубликовали патриотический плакат с американским вертолетом

Мэрия Пыть-Яха повесила на один из домов плакат с американским военным вертолетом "Апач", сообщает "Муксун" со ссылкой на своего читателя. Плакат представляет собой композицию - американский вертолет размещен на фоне российского триколора, сопровождается символом СВО - буквой Z – и подписью "За наших".

Об отличиях американского вертолета от российских "Аллигатора" и Ми-8 рассказал депутат думы Югры Алексей Савинцев.

По данным Алексея Савинцева, "Апач" отличается системой шасси. Принципиальное и видное невооруженным взглядом отличие: двухосная система винтов. На "Апаче" она одноосная. А от Ми-28 американский аналог отличается локатором, расположенным на носу вертолета, а также остеклением кабины.

"Три года добивались, чтобы муниципалитеты повесили знамя Победы (сейчас закон приняли – прим. ред.). Но пока не приняли документ, этого не происходило, а вот повесить изображение вертолета стратегического противника – это пожалуйста", – приводит издание слова Савинцева.