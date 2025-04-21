Захарова: Киев при нарушении перемирия бил американскими HIMARS

Киев не соблюдал пасхальное перемирие.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украина продолжала удары. Так дипломат ответила на заявление Госдепа США о надежде на продление режима прекращения огня между Москвой и Киевом после Пасхи.

По ее словам, Киев при нарушении перемирия бил американскими ракетами HIMARS. Захарова отметила, что Киев также не соблюдал мораторий на удары по энергообъектам. Подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский на него согласился, но прицельно бил по гражданской инфраструктуре.

Ранее в Госдепе США заявили, что поприветствовали бы продление режима прекращения огня между Москвой и Киевом.