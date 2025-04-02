Глава приграничного района Курской области ушла в отставку

Представительное собрание приграничного Кореневского района Курской области приняло отставку по собственному желанию главы муниципалитета Марины Дегтяревой.

Как пояснили в обладминистрации, исполнять обязанности главы района с 3 апреля будет Владимир Жилинков, который ранее работал замглавы администрации, возглавлял Советский район, а также служил в отряде "Барс-Курск".

Марина Дегтярева возглавляла Кореневский район с 2018 года.

В ноябре прошлого года жители Курской области освистали главу муниципалитета за хвастовство медалью.

На встрече курских чиновников с населением обсуждались вопросы эвакуации жителей приграничных районов. Дегтярева тогда заявила, что вместе с коллегами получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны". В это время люди в зале спрашивали, почему эвакуация организована так плохо. После этого чиновницу освистали, а затем губернатор Алексей Смирнов анонсировал ее отставку. Однако Дегтярева все же продолжила работу.

Правда в отставку тогда отправили главу наиболее пострадавшего от вторжения Суджанского района Курской области Александра Богачева. Чиновника уволили за нежелание идти на контакт с жителями на встрече руководства региона с людьми. Ранее вынужденные переселенцы просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени.