02 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

ОЭЗ "Вологодская" открывает новые перспективы производителям региона по расширению экспорта

Георгий Филимонов: Укрепляем партнёрство с иностранными организациями в различных отраслях экономики и социальной сферы

Губернатор Вологодской области рассказал в своем телеграмм-канале об итогах встречи с представителями Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества. Напомним, делегация ФБА ЕАС во главе с Президентом Ассоциации Ли Шобином работает в Вологодской области.

«Обсудили перспективы реализации новых проектов в области производства на территории Вологодчины и сотрудничества в сфере образования. Привлекаем новых инвесторов и предлагаем им систему мер поддержки, налоговые преференции. При этом развиваем научно-образовательный потенциал области для обеспечения промышленности кадрами», – рассказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Вологодские власти системно работают над расширением возможностей по экспорту региональных товаров.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На данный момент более 200 предприятий области отправляют свою продукцию в 80 стран мира, в том числе в Республику Беларусь, Китай, Индию, Мексику и Бразилию.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Основная доля экспорта приходится на компании химической и лесной промышленности, АПК и металлургии. Вологодские производители отправляют на экспорт удобрения, сельскохозяйственную продукцию, подшипниковую продукцию, различные виды машин и оборудования, металлопродукцию.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«По итогам прошлого года общий объём инвестиций в основной капитал в Вологодской области составил 250,4 миллиарда рублей. Установили исторический рекорд. Кроме того, Вологодчина вошла в топ-5 регионов России по показателю «Темп роста инвестиций в основной капитал», – подчеркнул Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава региона напомнил, что сейчас идет отбор резидентов для размещения предприятий на территории особой экономической зоны «Вологодская» вблизи поселка Лесково. Всего на Вологодчине созданы четыре инвестиционные площадки, которые могут быть использованы для строительства современных производств.

Теги: экспорт, георгий филимонов, ФБА ЕАС, инвестиции, ли шобин


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