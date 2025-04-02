Демограф: Через 10 лет мир перейдет к общепланетарному вымиранию

В ближайшие 10 лет начнется общепланетарное вымирание, об этом в среду, 2 апреля, на Московском экономическом форуме заявил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. То, что где-то в мире еще обсуждают "перенаселение" планеты, он назвал "диагнозом".

"Раньше различные форумы по демографии начинались с проблемы перенаселения, и это диагноз, потому что все данные ООН, любых аналитических структур, которые элементарно знают вопрос, показывают, что человечество в ближайшие 10 лет перейдет в состояние общепланетарного вымирания. Даже "демографическая зима", модный термин, не отражает того, что суммарный коэффициент рождаемости на всей планете будет 2,15. И прав Илон Маск, который говорит, что сейчас основная проблема – проблема вымирания человечества", – заявил эксперт.

Он отметил, что в свое время в мире, и в первую очередь на Западе, стали появляться программы по "контролю рождаемости", и даже Китай попался на эту уловку и начал политику "Одна семья – один ребенок", а теперь в КНР пытаются стимулировать рождение вторых и третьих детей, но эффекта это не дает. И как обернуть этот процесс сокращения численности населения вспять, пока не знает никто в мире, добавил Юрий Крупнов.