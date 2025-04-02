Георгий Филимонов сообщил, что уже 6 млрд рублей направили в Вологодской области на поддержку участников СВО и членов их семей

В Вологодской области действует целый комплекс мер поддержки военнослужащим и членам их семей, которая оказывается при личном содействии Губернатора.

"Продолжаем формировать гуманитарные грузы по запросам воинских подразделений. С очередным конвоем отправим в зону Специальной военной операции два автомобиля, квадрокоптеры, дизельные генераторы, аккумуляторные батареи, усилители сигнала и другое необходимое на передовой оборудование на сумму порядка 11 миллионов рублей. Ведем эту работу совместно с Противопожарной службой области в еженедельном режиме", – сообщил губернатор Георгий Филимонов.

На данный момент в регионе насчитывается 40 мер господдержки для всех категорий участников СВО и их близких. По поручению губернатора каждая семья военнослужащего сопровождается по принципу «двух ключей»: обращения обрабатывают ответственные лица от органов власти области и социальные координаторы.

Для участников СВО разработан целый комплекс мер по медицинской, социальной, психологической реабилитации. Так, бойцы могут пройти углубленную диспансеризацию в поликлиниках области. Организацией и контролем за проведением мероприятий занимается Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн. По распоряжению Губернатора области на базе госпиталя дополнительно открыто отделение реабилитации на 30 коек для военнослужащих.

В Вологодской области также определен расширенный перечень техсредств реабилитации, которые предоставляются участникам СВО, получившим инвалидность, в составе которого спортивные протезамы, кресла-коляски для занятий спортом, вертикализаторы, тренажеры, устройства для инвалидов по зрению и слуху.

Те, кто может передвигаться только на креслах-колясках или имеет парную ампутацию нижних конечностей, могут получить специализированные автомобили с ручным управлением. Обучают вождению их бесплатно.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» с этого года заключил соглашение с Центром занятости населения Вологодской области и крупными работодателями региона заключаются трехсторонние соглашения о создании рабочих мест для участников СВО в соответствии с особенностями их здоровья.

Узнать подробнее о всех мерах поддержки участников Специальной военной операции и их близких можно по телефону «горячей линии» – 122 или на сайте Правительства Вологодской области.