Песков: Реакции Вашингтона на продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам РФ не было

Какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается ответов, то все, что было по линии МИД, - вам лучше обратиться в министерство иностранных дел", - добавил он.

Тему террористической угрозы и исполнение "договоренностей с Украиной о прекращении ударов по энергоинфраструктуре" накануне обсуждали на заседании Совета безопасности РФ. После этого российская сторона передала администрации США список фактов всех нарушений ВСУ договоренности, достигнутой президентами РФ и США, передает ТАСС.