02 Апреля 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

СМИ: США подсчитывают, во сколько обойдется присоединение Гренландии

Вашингтон готовит оценку потенциальной стоимости содержания Гренландии в составе США, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация США пытается учесть все возможные расходы, в том числе стоимость оказания государственных услуг 58 тыс. жителям острова.

Также рассчитываются возможные поступления в федеральный бюджет от добычи минеральных ресурсов, передает ТАСС.

В качестве одного из вариантов рассматривается возможность предоставить властям Гренландии более выгодные условия по сравнению с нынешними. Правительство Дании, несмотря на получение Гренландией автономии, субсидирует регион на сумму около $600 млн в год.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о том, что к США нужно присоединить Канаду и Гренландию. Также он предложил переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Трамп заявлял, что территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.

Сообщалось, что интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии привел к тому, что Германия сочла возможным размещение на этом острове своих войск. Возможное размещение войск обсудили 3 февраля на встрече глав государств и правительств ЕС, которая прошла в Брюсселе. В марте новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил в соцсетях, что США не получат Гренландию.

Теги: сша, гренландия


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