Глава "Атомстройкомплекса" признан одним из влиятельнейших девелоперов России

Руководитель уральской компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев признан одним из самых влиятельных девелоперов России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

Urban Awards опубликовали рейтинг наиболее влиятельных персон в сфере российского девелопмента, в него вошла сотня руководителей крупнейших девелоперских компаний со всей страны. В основе ранжирования лежат два ключевых показателя: эффективность управления и влияние в медиапространстве. Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев занял в рейтинге четвертое место.

Основанный им строительный холдинг полного цикла является крупнейшим в уральском регионе. В этом году предприятие отметило 30-летний юбилей. В состав холдинга входят строительные тресты, проектный институт, 12 заводов по выпуску строительных материалов, эксплуатирующие службы и агентства недвижимости. Собственная производственная база позволяет компании не только возводить жилые кварталы, но и выступать генеральным подрядчиком по строительству и проектированию крупных инфраструктурных проектов, сохранению исторических зданий.

Валерий Ананьев возглавляет комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, куда входят ключевые девелоперские компании региона. Высокая позиция в рейтинге также обусловлена наличием престижных наград и званий. Он является лауреатом премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина, полным кавалером почетного знака "За заслуги перед Свердловской областью", обладателем ордена "За честь и доблесть в служении России", имеет звание Заслуженного строителя России и т.д.

Стоит отметить, что жилые объекты "Атомстройкомплекса" девять раз становились финалистами премии Urban Awards и трижды – ее победителями.