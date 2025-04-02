Особый противопожарный режим вводится в Тюменской области 5 апреля

Особый противопожарный режим вводится в Тюменской области 5 апреля, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, с 1 апреля в лесах Тюменской области был установлен пожароопасный сезон. Постановление подписал губернатор Александр Моор по итогам заседания президиума областного правительства. В готовность приводятся все силы и средства для своевременных выявления и ликвидации возгораний.

"Главной причиной природных пожаров является человеческий фактор. Помните об этом, земляки! Не пользуйтесь открытым огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Нарушителей будем привлекать к строгой ответственности", - заявил ранее в своем Telegram-канале Александр Моор.

На период действия особого противопожарного режима действует ряд ограничений. В частности, жителям региона запрещается посещать леса, за исключением, тех, чья профессиональная деятельность связана с нахождением в лесах, запрещается проведение пожароопасных работ, сжигание порубочных остатков, использование пиротехнических изделий.