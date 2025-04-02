02 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Москва передала Вашингтону список атакованных ВСУ энергообъектов

Москва передала главе Госдепа США Марко Рубио, а также советнику американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майку Уолцу и ООН перечень нарушений Киева в рамках моратория на удары по энергообъектам.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам дипломата, российская сторона придерживается этого соглашения "на 100%".

Глава МИД также анонсировал новую встречу делегаций России и США. "Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видеоконференц-связи", — указал Лавров.

По его словам, Вашингтон показывает желание избавиться от препятствий для нормальной работы дипломатов в столицах. Дипломат также заявил о наметившемся прогрессе в отношениях двух стран, сообщает "Интерфакс".

Также, по словам министра, Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы. По его словам, РФ поддержала готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, однако были добавлены конкретные предложения о том, как реализовать их на практике.

Теги: Росссия, США, ВСУ, Украина


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Ранее 01.04.2025 20:15 Мск Лавров подчеркнул, что Россия выдвинула конкретные предложения по черноморской инициативе

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