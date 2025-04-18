Под Псковом сожгли кинодеревню, где проходили съемки фильма "Холоп"

Сегодня в кинодеревне, расположенной в Новоржевском муниципальном округе, произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Огонь уничтожил 13 из 15 декораций. Кинодеревня опахана по периметру и очищена от сухой травы. В ходе проведения проверки по факту возникновения пожара установлено, что имеется не менее трех очагов возникновения пожара. Предварительная причина случившегося - умышленный поджог.

В настоящее время проводится доследственная проверка, информация передана в правоохранительные органы.