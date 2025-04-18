В Прикамье сегодня на трассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием микроавтобуса

В Прикамье сегодня на трассе Пермь — Березники произошло ДТП с участием микроавтобуса. По данным краевого минздрава, пострадали 10 человек, в числе которых шесть детей.

Двое пострадавших (один взрослый и один ребенок) госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще семь пострадавших после осмотра в травмпункте отправлены на амбулаторное лечение. Кроме них, одна женщина после осмотра сотрудниками СМП от госпитализации отказалась.

По данным полиции Прикамья, водитель микроавтобуса "Мерседес" выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с "Ладой Грантой", после чего легковой автомобиль отбросило в кювет. Далее микроавтобус столкнулся с лесовозом, движущимся в попутном направлении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, по факту ДТП с участием микроавтобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствием установлено, что в дневное время 18 апреля 2025 года на автодороге вблизи села Романово Березниковского городского округа Пермского края произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем. Пострадавшим, среди которых имеются несовершеннолетние, оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.

Прокуратура города Березники контролирует установление обстоятельств, причин и условий ДТП. Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами.