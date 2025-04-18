В Вологодской области закрылась треть точек продажи алкоголя

В Вологодской области с 1 марта, когда вступили в силу ограничения на продажу алкоголя, закрылось 220 точек продажи алкоголя из 610. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Он уточнил, что среди них 144 точки федеральных сетей и 76 — региональных.

Губернатор напомнил, что задача властей - не закрытие магазинов, а создание новых точек общественного питания. По словам Филимонова, важно перенаправить силы и средства из "наливаек" в рестораны и кафе в регионе, а также улучшить уровень сферы услуг.

В регионе с 1 марта начал действовать закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). На выходные дни, а также на ряд праздничных запрет не распространяется. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов называл это решение "щадящим, либеральным режимом ограничений" и объяснял необходимость нововведений тем, что Вологодчина и Русский Север вымирают.

В начале апреля губернатор Вологодской области заявил, что за первый месяц действия закона сократилось количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 31%, а ДТП с участием пьяных водителей — на 49%, количество пациентов с алкогольным отравлением сократилось на 26%.