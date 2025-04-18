В Прикамье без газа может остаться около 36 тысяч человек

В ближайшее время абоненты "Газпром межрегионгаз Пермь", которые не оплачивали газ более двух месяцев, получат уведомления о возможном отключении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе газовой компании.

Без газа могут остаться свыше 36 тысяч потребителей. Для того, чтобы избежать отключения, необходимо погасить имеющуюся задолженность. Возобновление газоснабжения возможно только после полной оплаты долга, при этом расходы на отключение и подключение к газовой сети ложатся на абонента. Если должник не предоставляет доступ на территорию домовладения для проведения работ по отключению, компания может пойти на крайнюю меру – обрезку подземного газопровода. Это существенно увеличивает стоимость восстановления газоснабжения для абонента.

"С каждым годом число недобросовестных плательщиков уменьшается, и большинство жителей Пермского края понимают важность своевременной оплаты газа. Однако часть потребителей остается должниками, и когда все способы воздействия исчерпаны, мы вынуждены применять крайнюю меру – отключение газоснабжения", – отметил заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Пермь" по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Волегов.