Бизнесу, пострадавшему от крушения танкеров, дали отсрочку на выплату налогов

Представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов. Подписано соответствующее постановление, сообщает пресс-служба правительства России.

Уточняется, что решение касается налога на имущество организаций и земельного налога, авансовых платежей по ним, страховых взносов, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года. Срок внесения таких платежей продлевается до 25 декабря 2025 года.

Воспользоваться таким правом могут организации и предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, санаторно-курортной отраслью, культурой, сферой развлечений, парками отдыха, зоопарками, ботаническими садами, заповедниками и национальными парками.

В марте глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому, на восстановление песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет выделено более 30 млн рублей. Речь идет о разработке проекта по их восстановлению, которые пострадали в результате крушения танкеров и разлива мазута.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.