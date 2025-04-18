18 Апреля 2025
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первым делом на Среднем Урале Паслеру придется разгрести мусорный завал

На мусорном рынке Свердловской области наметились очередные изменения. Особое внимание основных игроков сейчас приковано к конкурсу по выбору нового регоператора ТКО в АПО-2 на западе региона. При бывшем губернаторе Евгении Куйвашеве вопрос, казалось бы, был практически полностью закрыт: правительство создало новую компанию, которой планировалось делегировать эти полномочия. Однако недавно власть на Среднем Урале неожиданно сменилась, а буквально накануне, после вскрытия конвертов с именами участников, выяснилось, что в конкурсе, помимо областной компании, намерена участвовать "Спецавтобаза" (уже работает в восточной зоне с центром в Екатеринбурге) и еще несколько игроков. Такая расстановка сил ставит нового главу региона Дениса Паслера в крайне щекотливое положение. Чиновнику потребуется сдержать зарождающийся конфликт и в то же время не прогнуться под интересы крупного бизнеса. Подробнее — в материале Накануне.RU.

В среду, 17 апреля, конкурсная комиссия минЖКХ Свердловской области провела вскрытие конвертов с именами участников, заявившимися на конкурс по выбору регионального оператора в АПО-2 (запад региона с центром в Первоуральске). Место регоператора в АПО-2 стало вакантным в августе 2024 года, когда минЖКХ лишило статуса ООО "ТБО Экосервис". Решению ведомства предшествовал затяжной мусорный коллапс, охвативший Первоуральск, Новоуральск, Полевской, Ревду, Верхний Тагил, Кировград, Невьянск и другие муниципалитеты. Тогда, согласно закону, полномочия сроком на 1 год были переданы АО "Спецавтобаза", которое параллельно занимается вывозом отходов в Екатеринбурге и прилегающих территориях АПО-1.

Мусор на контейнерной площадке в Первоуральске(2024)|Фото: Наталья Крылова

Первым участником объявленного конкурса стало ООО "Экопарк". Компания находится в полном подчинении "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ) и фактически контролируется региональными властями. Проект был запущен перед новым годом по согласованию с экс-губернатором Евгением Куйвашевым специально для участия в намечающемся конкурсе. Уже в феврале 2025 года "Экопарк" получил все необходимые лицензии и разрешения. Как ожидалось, при такой административной поддержке компания должна была быть на 100% уверена в удачном исходе конкурса.

Однако, как стало известно накануне, временный регоператор в этой зоне также подал заявку в попытке закрепить за собой полученную территорию. При этом третий регоператор ООО "Рифей" (подконтрольно бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву) изначально не проявлял интереса к АПО-2. Тем не менее, в последний момент в конкурсную комиссию поступило еще два конверта от небольших компаний ООО "Экотехпром" и ООО "Орион". Как указывают источники издания на рынке, две последние компании, вполне вероятно, имеют связь с одним из основных претендентов и могут выступать спарринг-партнерами, хотя прямой аффилированности между структурами не прослеживается. По данным системы "Контур.Фокус", учредителем и генеральным директором "Экотехпрома" является Оксана Шишкина. В свою очередь, "Орион" принадлежит и управляется Аркадием Зиновьевым.

Кстати, перед лишением статуса регоператора "ТБО Экосервис" обе указанные компании инициировали масштабные судебные разбирательства, обвинив предприятие в неоплате оказанных услуг на сотни миллионов рублей. Часть исков уже была удовлетворена, другая часть еще рассматривается судом, однако претензионная работа сильно пошатнула финансовое состояние "ТБО Экосервис".

Несмотря на то, что идея продвинуть "Экопарк" в западное АПО-2 принадлежит Евгению Куйвашеву, новый руководитель региона Денис Паслер, по некоторым данным, решил сохранить взятый курс и согласовал участие подконтрольной компании в конкурсе.

О том, что врио губернатора держит руку на пульсе, стало понятно после его недавнего выступления. Отвечая на вопрос о строительстве мусорного полигона под Сысертью, который достался Паслеру в наследство, чиновник ответил, что он будет заниматься мусорной темой в ближайшие недели. "Я думаю, что за несколько недель мне расскажут общую обстановку. У нас на западе вообще нет регоператора, есть куча других вопросов, которая сейчас требует внимания", — сказал врио главы области.

Одиночный пикет у резиденции губернатора Свердловской области против строительства мусорного полигона в Сысерти(2025)|Фото: инициативная группа жителей, выступающая против мусорного полигона в Сысертском районе

Так что, судя по всему, мусорный вопрос — один из первых и главных, которыми придется заняться Паслеру на Среднем Урале.

Теги: мусор, спецавтобаза


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