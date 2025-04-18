"Задержание – дело времени". Стрельба на свадьбе в Екатеринбурге привела к уголовному делу

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Поводом для этого стала стрельба на свадьбе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел на днях на улице Маяковского в уральской столице: во время свадьбы один из гостей, используя оружие, сделал несколько выстрелов в воздух.

"Поведение гражданина вызвало возмущение среди местных жителей и представителей общественности, поскольку противоречит принятым в обществе нормам поведения", - подчеркнули в СК.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас силовики устанавливают местонахождение стрелявшего, после чего будет решен вопрос о его задержании и избрании для него меры пресечения.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, личность подозреваемого в стрельбе сотрудниками уголовного розыска уже установлена.

"Предполагаемый нарушитель, видимо, осознавая, что натворил лишнего, скрылся от органов следствия. Транспортное средство, на котором он спешно ретировался, представители МВД также вычислили. Его задержание – дело времени. Рекомендую ему не отягощать свое положение и добровольно явиться в полицию или в СКР", - призвал полковник Горелых.

Он добавил, что сейчас сыщики тщательно анализируют круг возможных свидетелей инцидента и участников свадебного кортежа. После этого их планируют найти и доставить для опроса.