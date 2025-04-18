Гостиничный бизнес уходит в тень на фоне туристического налога

В России хостелы в популярных для отдыха местах не тянут туристический налог, действующий в стране с 1 января.

Из-за него самые дешевые варианты размещения в востребованных туристических локациях подорожали на 10%. Это провоцирует гостиничный бизнес уходить в тень, а также повышает конкурентоспособность частных апартаментов.

В результате вахтовики и студенты переезжают в жилые дома, которые сдаются нелегально. На этом фоне бизнес просит отменить минимальный порог турналога в 100 руб.

О необходимости скорректировать нижнюю планку и отменить минимальный порог в 100 руб. в 2024 году, до начала действия турналога, говорили в Российском союзе туриндустрии. Есть риски, что часть хостелов вовсе ликвидируется, а гостиничный бизнес в низшем ценовом сегменте придет в упадок, сообщают "Известия".

Ранее Минфин сообщил в разъясняющем письме, что местные власти смогут устанавливать процент сбора поквартально. Сбор должен быть не менее 100 руб. и не более максимального порога — в 2025 году он составит 1% от стоимости проживания и до 2029 года будет ежегодно увеличиваться до 5%.