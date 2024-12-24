Регионам предложили менять ставку туристического налога в зависимости от сезонности

В России ставку туристического налога, который появится в 2025 году, можно будет менять с учетом сезонности.

Как следует из разъясняющего письма Министерства финансов, местные власти смогут устанавливать процент сбора поквартально. Сбор должен быть не менее 100 руб. и не более максимального порога — в 2025 году он составит 1% от стоимости проживания и до 2029 года будет ежегодно увеличиваться до 5%.

В Минфине указали, что предоставление полномочий муниципалитетам по дифференциации ставок туристического налога обусловлено его природой — это местный сбор. В ведомстве отмечают, что такая мера также направлена на то, чтобы учитывать при налогообложении климатические и социально-экономические особенности регионов, в том числе, например, объем турпотока в периоды высоких/низких сезонов.

Как ожидается, в следующем году туристический налог введут 55 субъектов, сообщают "Известия".