В США назвали ироничным попытку Европы выдать Зеленского за героя

Попытка европейских лидеров выдать президента Украины Владимира Зеленского за героя довольно иронична. Такое мнение высказал подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в своих соцсетях.

"Это так иронично, что европейские лидеры по всему континенту постоянно выставляют Зеленского героем, не замечая того, что его политика привела к катастрофическим потерям для его страны", - заявил Дэвис.

Он также поразился, как те же лидеры "остаются слепы к страданиями и изнеможению людей".

Ранее украинского президента в социальных сетях высмеяли сами украинцы. Все началось с указа Зеленского о создании военной администрации в Мариуполе. Такие же "администрации" созданы в Волновахе и других малых населенных пунктах ДНР.

После этого последовали посты и комментарии с возмущениями о трате денег и нескрываемой иронией на тему того, будет ли Зеленский брать для своей "администрации" какое-то здание у местных властей в аренду.