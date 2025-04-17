ВС приостановил запрет деятельности "Талибана" в России

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в России.

Соответствующий иск в суд был подан Генпрокуратурой РФ. Заседание прошло в закрытом режиме, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре 2024 года в России приняли закон, позволяющий исключить организацию "Талибан"*, руководящую Афганистаном с 2021 года, из списка запрещенных. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России нужно развивать контакты с государством.

Представители движения "Талибан"* уже неоднократно посещали Россию, проводили полуофициальные встречи с властями, даже становились участниками различных форумов.

*террористическая организация, запрещена в РФ