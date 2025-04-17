В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей школьницы с татуировкой

В Екатеринбурге благополучно завершились поиски пропавшей школьницы.

Напомним, разыскивалась 15-летняя Сабина К. В эту среду, 16 апреля, школьница пропала в районе Химмаша. Сообщалось, что из особых примет у девочки есть татуировка "сердце". Ее искали полицейские и волонтеры.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", сегодня поиски были завершены.

"Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!", - сообщили в отряде.

Подробностей о том, где удалось найти школьницу, там раскрывать не стали.