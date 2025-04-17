Суд вновь оставил в колонии убийцу уральского священника

На Среднем Урале суд в очередной раз оставил за решеткой убийцу священника. Роман Сухачев рвался на свободу, но продолжит отбывать срок в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в ночь на Рождество 2007 года Сухачев с подельником пришли в храм святых Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский. Дождавшись окончания службы и ухода всех прихожан, они напали на настоятеля Олега Ступичкина и забили до смерти. Затем убийцы похитили из храма иконы Тихвинской Божией Матери, святителя Николая Чудотворца и другие общей стоимостью около 30 тысяч рублей.

Обоих в итоге задержали. Уголовное дело рассматривалось в Свердловском облсуде. В 2007 году Сухачеву было назначено 20 лет колонии строгого режима и 300 тысяч рублей штрафа. В декабре 2024 года он обратился в Тавдинский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, но ему было отказано.

Тогда Роман Сухачев обжаловал постановление в областном суде. Однако и тот не нашел оснований для УДО, оставив убийцу уральского священника в колонии.

Как отметили в облсуде, это далеко не первая попытка Сухачева выйти на свободу. Первый раз такое прошение он подавал еще в 2020 году.