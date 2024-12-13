13 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд отказал в УДО убийце священника из Алапаевска

Тавдинский районный суд отказал Роману Сухачеву, осужденному за изнасилование, похищение икон и убийство настоятеля храма в Алапаевске. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что в октябре 2006 года Сухачев совершил изнасилование, а в январе 2007 года вместе с подельником пришел в храм Петра и Павла в поселке Нейво-Шайтанский, чтобы похитить иконы. Дождавшись, когда прихожане уйдут после окончания службы, сообщники напали на настоятеля храма и убили его. Затем они похитили из храма иконы Тихвинской Божией Матери, Святителя Николая Чудотворца и другие. В дальнейшем обоих задержали.

В мае 2007 года Сухачев был приговорен к 20 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.

Помощник Тавдинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возразил против условно-досрочного освобождения Сухачева, так как цель уголовного наказания так и не была достигнута. На момент рассмотрения ходатайств осужденный в исправительном учреждении состоит на профилактическом учете как склонный к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность, а также все еще не принял достаточных мер к заглаживанию ущерба, причиненного преступлениями.

На день рассмотрения судом ходатайств осужденного, неотбытая им часть назначенного судом основного наказания составила 2 года 1 месяц 3 дня лишения свободы.

Тавдинский районный суд согласился с мнением прокурора и отказал Сухачеву в УДО. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, что его подельник Сергей Давлятчин получил 21 год и 7 месяцев лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей.

Теги: УДО, Алапаевск, Сухачев, священник, убийство, изнасилование


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