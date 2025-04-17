ТМК повысит эффективность ВТЗ, открыв еще один филиал технического обслуживания

В городе Волжский Волгоградской области появился филиал Трубной металлургической компании (ТМК).

Речь идет о ТМК Технический Сервис (ТМК ТехСервис) — это единый оператор сервисного обслуживания предприятий компании. Филиал сформирован на базе ремонтных подразделений ТМК Трубопроводные решения (ТМК ТР) и будет предоставлять услуги цехам Волжского трубного завода (ВТЗ), ТМК ТР и иным предприятиям.

В филиале в Волжском будет трудиться около 320 человек. Главные задачи — комплексное техобслуживание и ремонт.

В ТМК отмечают, что переход предприятий технического обслуживания на единую сервисную модель позволяет обеспечить их опережающее техническое и кадровое развитие, а также более оптимально использовать имеющиеся возможности.