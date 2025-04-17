Экс-губернатор Курской области находился в оперативной разработке несколько месяцев

Оперативные мероприятия в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова велись несколько месяцев.

"Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Уточняется, что проверка средств, выделенных на возведение фортификаций в курском приграничье, началась в 2024 году.

Источник добавил, что вина бывшего губернатора подтверждается свидетельскими показаниями и материалами дела.

О задержании экс-главы Курской области стало известно 16 апреля. Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-губернатор отправлен под арест.