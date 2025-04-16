Экс-губернатора Курской области обвиняют в хищении 1 млрд руб., выделенных на оборону

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации.

Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Силовики задержали экс-губернатора Курской области 16 апреля.

Алексей Смирнов возглавил регион в мае 2024 года, в декабре он ушел в отставку по собственному желанию. Его сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе, на территории которого идут боестолкновения с ВСУ.