Паслер: у Евгения Куйвашева есть карьерные перспективы

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прокомментировал ситуацию вокруг бывшего главы региона Евгения Куйвашева, новое место работы которого все еще неизвестно, хотя прошло уже почти три недели после его отставки.

По мнению Паслера, после полученного опыта в регионе Куйвашев не останется без работы. Он также сказал, что последний раз они общались в конце марта.

"Если Евгений Владимирович захочет, то сам скажет [о дальнейших планах]. Наверняка у него есть какие-то предложения, а может и нет. Не могу комментировать. Но [первый губернатор] Эдуард Эргартович Россель всегда говорил, что человек, побывавший в Свердловской области на высоких должностях, много где может работать", — заявил Паслер на своей первой пресс-конференции в Екатеринбурге.

Слухов о судьбе экс-губернатора после его отставки бродило по телеграмм-каналам разной степени достоверности более, чем достаточно. Появлялась информация о том, что Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела. Но ни силовые структуры, ни иные информированные источники не брались их не подтверждать, ни опровергать.

Об отставке Куйвашева "по собственному желанию" Кремль сообщил одной строкой в указе, посвященном назначению Паслера врио губернатора Свердловской области. О каком бы то ни было "переходе на новую работу", повышении или предложенной должности на данный момент не появилось никакой достоверной информации.