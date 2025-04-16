Сергей Ситников поздравил коллектив Костромской санитарной авиации с 80-летием

Встречу с пилотами и медиками Костромской санитарной авиации глава региона начал с благодарности за спасенные жизни. Костромской авиаотряд сегодня нас называют медицинским спецназом, готовым в любое время, в любую погоду прибывать в отдаленные пункты и спасать людей. 80 лет работы - это более 55 тысяч выездов и вылетов, десятки тысяч спасенных жизней. Отметим, что костромское отделение одно из немногих в стране, которые не прекращали полеты санавиации.

«Мало кто представляет, что это было за время. Решение по большому счету было принято правильное. Неустойчивое дорожное сообщение с северо-востоком области, распутица, движения никакого. Если бы не санитарная авиация в то время, беда была бы в области. К счастью, за все 80 лет предприятие не переставало работать. Работало всегда, даже в самые тяжелые времена. За это летающим докторам и фельдшерам, пилотам и людям, которые готовят суда к полету, - низкий поклон. Спасибо за те 55 тысяч человек, которых санитарная авиация за время со своего создания перевезла!» - обратился к коллективу санитарной авиации Сергей Ситников.

Сергей Ситников постоянно контролирует обеспечение работы санитарной авиации в Костромской области. В условиях протяженности и малосельности региона – это стратегическая задача. Важным шагом в её реализации стало сохранение и комплексное развитие собственного авиапредприятия. Костромская область – единственный регион ЦФО, где сохранено государственное авиапредприятие.

«Наше отделение - одно из лучших в России. По сравнению с соседними регионами Костромская область - лидер по количеству полетов. Большинство областей прекратили финансирование санавиации. Наша администрация не только сохранила авиапредприятие, но еще и закупила и продолжает закупать вертолеты. Конечно, без поддержки губернатора Сергея Константиновича Ситникова, этого бы не было. У нашего губернатора к здравоохранению трепетное отношение. Санавиация на одном из первых мест. Он даже с фельдшерами лично знаком. Мы часто обсуждаем наши проблемы, получаем огромную помощь», - рассказал завотделением экстренной и плановой консультативной помощи областной больницы Сергей Титов.

На данный момент в парке костромской санавиации сразу два современных вертолета АНСАТ, которые оснащены медицинскими модулями, позволяющими оказывать экстренную помощь пациентам с особо тяжелыми заболеваниями и новорожденным прямо в ходе полета. В 2023 году регион приобрел для санавиации дополнительный вертолет «Ми-2», что позволило в 4 раза нарастить количество вылетов.





На осуществление доставка пациентов из регионального бюджета по поручению губернатора выделяются значительные финансовые средства. За 2024 год было совершено 276 вылетов авиатранспортом.

«Один полетный час стоит порядка 270 тысяч рублей. Если до Галича лететь около 30 минут, то до Вохмы полет будет длиться почти 2 часа. Еще два часа назад с посадкой в Шарье для дозаправки. Соответственно, эвакуация одного пациента из Вохмы стоит более миллиона рублей. Это средства области. Поэтому то внимание, которое Сергей Константинович Ситников, администрация области уделяют санитарной авиации, - беспрецедентное, без ложной скромности, можно сказать, уникальное. И год от года количество вылетов увеличивается», - отметил директор департамента здравоохранения Николай Гирин.

Также для оказания экстренной и плановой медпомощи и эвакуации больных из районов области, транспортировки в другие регионы используются четыре реанимобиля класса «С». Они оснащены системой ГЛОНАСС и работают круглосуточно. Сегодня отделение оснащено3 портативными аппаратами ИВЛ, транспортным инкубатором для недоношенных, компьютерами с возможностью записи телефонных разговоро и другим современным оборудованием. В 2025 году планируется закупка кювеза и современного аппарата ИВЛ для недоношенных весом от 500 грамм.

За добросовестный труд и вклад в развитие здравоохранения Костромской области благодарностью губернатора Костромской области поощрены четверо специалистов санавиации региона.

«С Сергеем Константиновичем я знакома лично. Вместе с ним летали к пациенту из Вохмы. Еще тогда я обратила внимание, какое огромное внимание глава региона уделяет санавиации. Теперь губернатор отметил мой труд. Для меня это большая гордость», - поделилась эмоциями фельдшер Екатерина Орлова.

Важно, что в санавиацию региона приходят молодые кадры. В частности, такие перспективы рассматривают студенты Костромского областного медколледжа, обучающиеся по целевому направлению.

«Кого тянет в небо? Учитесь хорошо, потому что там, в небе, пациенту никто не поможет, только вы», - обратился к студентам губернатор.