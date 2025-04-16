Кикшеринговые компании заблокировали доступ к самокатам 4 000 жителей Екатеринбурга

С начала сезона кикшеринговые компании уже заблокировали доступ к электросамокатам более 4 тыс. жителей Екатеринбурга. Причиной стали нарушения правил дорожного движения, сообщили во время пресс-конференции представители сервисов МТС Юрент, Whoosh и Яндекс Go.

По их словам, в компаниях придерживаются политики "нулевой терпимости" к нарушителям безопасности. Только в этом году было заблокировано 4 тыс. 326 аккаунтов пользователей и выписано 1 тыс. 836 штрафов, половина из которых связана с неправильной парковкой. Сейчас за этим следят скауты, они же и фиксируют нарушения.

Также достаточно много пользователей СИМ не спешиваются на пешеходных переходах или предпочитают ездить на самокате вдвоем. Как отметил представитель Яндекс Go, в этом году компания решила всерьез заняться этой проблемой - функция "тандем" позволит собрать данные о весе пользователя, и, если он резко заметно увеличится - например, в два раза, - самокат замедлится.

Фиксируются и нарушения в виде передвижения в неположенных местах, порча самокатов и передача управления несовершеннолетним. По данным представителя МТС Юрент, кикшеринг может блокировать аккаунты детей через "МТС ID". Благодаря этому в прошлом сезоне электросамокатами не смогли воспользоваться порядка 1,5 тыс. несовершеннолетних. 170 сотрудников МТС Юрент патрулируют город и отслеживают нарушения.

Представители компаний также пообещали увеличить размер номеров СИМ, чтобы фиксировать нарушения было легче.

В Whoosh, напротив, похвалили жителей Екатеринбурга, отметив, что число инцидентов по сравнению с прошлым годом снизилось на 30%, 21,2 тыс. нарушителей были заблокированы. Там также заявили, что уральская столица, несмотря на все инциденты, является примером для других городов в выстраивании работы между местными властями и кикшерингом.

По словам главы ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Романа Ярыша, в 2024 году в Екатеринбурге было совершено 159 ДТП с электросамокатами, в результате которых пострадало 165 человек, один погиб. 3 тыс. 855 человек привлечены к административной ответственности.

В этом сезоне административные протоколы уже были составлены на 103 человек, 53 из которых - несовершеннолетние. В семи ДТП участниками были пользователи кикшеринга от 10 до 19 лет, четыре ДТП - бесфигурантные, так как дети часто скрываются с места происшествия.