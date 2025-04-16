Югра с успехом провела всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания"

В столице Югры, Ханты-Мансийске, прошли Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" (по зимним видам спорта) 2024-25 учебного года. На них собрались десятки участников из различных регионов России, в том числе Дальнего Востока. О том, как прошли состязания, читайте в материале Накануне.RU.

Первенство шло 8-15 апреля. На него съехались 150 школьников из Югры, Ямала, Коми, Тывы, Хабаровского края, Кемеровской, Липецкой, Самарской, Томской, Челябинской областей. Они боролись в таких дисциплинах, как биатлон, лыжные гонки, спортивное многоборье, состоялся также теоретический конкурс. Программа включала индивидуальные и командные состязания, в которых школьники проявили свою физическую подготовку, выносливость и показали, что знают о спорте и здоровом образе жизни.

Церемония открытия состоялась в Ханты-Мансийске, в КТЦ "Югра –Классик", 8 апреля. Среди присутствовавших были олимпийский чемпион и президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев, известный российский хоккеист Иван Телегин. Министр просвещения России Сергей Кравцов в приветственной телеграмме отметил, что соревнования уже стали важной частью большой истории продвижения здорового образа жизни в молодежной среде.

"Особая гордость – развитие зимних видов спорта. Такие состязания проходят второй раз и символично, что в подавляющем большинстве зимних видов спорта наша страна имеет богатую историю великих достижений и побед", - говорится в телеграмме министра.

Приветствуя участников, заместитель губернатора Югры Елена Майер сообщила, что округ славится проведением крупномасштабных спортивных мероприятий: за прошедшие полтора месяца прошли чемпионат России по биатлону, кубок защитников отечества по зимним видам спорта, Югорский лыжный марафон.

"Мы сделаем всё для того, чтобы каждый участник уехал с багажом новых впечатлений и со своими собственными победами. Мы насытили эти дни не только спортивными состязаниями, но и подготовили для вас обширную культурно-познавательную программу, чтобы каждый из вас мог познакомиться с многовековой историей Югры", - сказала Майер.

Во время церемонии открытия представлены творческие и концертные номера и флешмобы. Со сцены торжественно произнесены клятвы главным судьей Вячеславом Виноградовым и участницей Валерией Жемчужниковой. Представителям команд вручили памятные призы. В конце официальный старт состязаниям объявили российский лыжник, олимпийский чемпион Евгений Дементьев и российский хоккеист, олимпийский чемпион Иван Телегин.

Соревнования по биатлону прошли среди юношей и девушек, в программу вошли спринтерская гонка и эстафета. В дисциплине "Лыжные гонки" прошли гонки классическим стилем: 2 км (девушки) и 3 км (юноши), эстафета (юноши 4х2 км, девушки 4х2 км, смешанная эстафета). В программу спортивного многоборья включены челночный бег, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание в упоре лежа, подъём туловища из положения лежа на спине за 30 сек, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения сидя. В теоретический конкурс включены различные темы, среди которых – физическая культура и спорт в годы Великой Отечественной войны, воины-спортсмены.

За неделю участники соревнований не только боролись за различные спортивные награды, но и знакомились с Ханты-Мансийским автономным округом, его историей и традициями. Юные спортсмены изучили Ханты-Мансийск на обзорной экскурсии, посетили главный вуз округа – Югорский государственный университет, а также побывали в музеях города, театре обско-угорских народов "Солнце", поучаствовали в полезных мастер-классах и лекциях со спортсменами.

Итоги подвели 15 апреля. Среди городских класс-команд второе место получили представители ГБОУ СОШ №7 из Самарской области, третье – МАОУ Нягани "Гимназия". Среди сельских класс-команд второе место – у МБОУ "Рыбаловская СОШ" (Томский район, Томская область), третье – у МБОУ "Выльгортская СОШ № 2 имени Налимова" (республика Коми). Также ученики гимназии Нягани стали первыми в биатлоне, вторыми – в лыжных гонках. Итог — третье место в общекомандном зачёте.

Главный приз – кубок президента России – выиграли городская класс-команда МБОУ "Северская гимназия" (Томская область) и сельская класс-команда МБОУ "Металлоплощадская СОШ имени Ефима Унгулова" (Кемеровская область – Кузбасс).

Организаторами состязаний выступили Минспорта и Минпросвещения России, правительство Югры и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых". Президентские состязания прошли при поддержке общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенных в программу соревнований, а также благотворительного фонда поддержки и развития физкультурно-спортивных многоборий "Биатлон готов к труду и обороне".