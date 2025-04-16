Автобусы Екатеринбурга перешли на летнее расписание

С 15 апреля в Екатеринбурге начало действовать летнее расписание для некоторых автобусных маршрутов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, летнее расписание позволит обеспечить транспортную доступность для горожан до садовых участков. Для удобства садоводов предусмотрено изменение четырех автобусных маршрутов: №63, 92, 94 и 95. Это предусматривает увеличение количества рейсов – на линии одновременно будет работать больше машин, сокращая время ожидания транспорта.

Напомним, накануне администрация Екатеринбурга объявила закупку 15 автобусов-"гармошек", работающих на газомоторном топливе. Сообщалось, что их салоны будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты и зарядками для мобильных устройств.