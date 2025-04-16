В Тюмени двое молодых людей погибли в ДТП

В Тюмени произошло ДТП с двумя погибшими, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Накануне вечером ВАЗ 2114 и "Хендэ" столкнулись в микрорайоне Березняковском, на ул.Ярковской. От удара ВАЗ отбросило в столб, автомобиль опрокинулся. По предварительным данным, водитель ВАЗ обгонял "Хенде", при завершении маневра не выдержал боковой интервал.

20-летний водитель и 19-летний пассажир ВАЗ, местные жители, погибли. Водитель второго автомобиля не пострадал. Был ли водитель ВАЗ трезв установит экспертиза. Обстоятельства ДТП выясняются.