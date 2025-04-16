Вынесен новый приговор по делу об убийстве боксера в уральском клубе "Джой"

Суд вынес новый приговор по делу об убийстве боксера в клубе "Джой" в Каменске-Уральском. Одного из фигурантов отправили в колонию, а другой ушел на СВО.

Трагедия произошла в уральском ночном клубе в августе 2023 года. В ходе конфликта был убит кандидат в мастера спорта по боксу Александр Максимов и пострадал действующий участник СВО. По делу проходили двое обвиняемых – Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, с которыми у спортсмена возникла ссора.

По версии следствия, Максимов с другом отдыхали в клубе "Джой", где были и Бабушкин с Мальцевым. Там между ними завязался конфликт. Когда дело дошло до драки, друг боксера пытался разнять мужчин, но ему помешал второй обвиняемый. Как показало расследование, в какой-то момент один из них выстрелил Максимову в голову и правую руку из травматического пистолета, из-за чего тот скончался. Второй же оппонент выстрелил в живот другу погибшего, нанеся ему вред здоровью средней тяжести.

Сообщалось также, что пострадавший, который пытался заступиться за убитого, являлся действующим участником СВО. На момент этих событий он ждал отправки в госпиталь после ранения, также у него есть ведомственная награда Минобороны и медаль "За отвагу".

В марте 2024 года Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес Бабушкину и Мальцеву приговор: обоих отправили в колонию. Позже на это решение поступили апелляции: его обжаловали как сами фигуранты, так и прокуратура. В дальнейшем приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.

В результате дело в отношении Олега Бабушкина выделили в отдельное производство. Что касается Сергея Мальцева, сегодня, 16 апреля, ему был вынесен приговор.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, вердиктом присяжных Мальцев признан виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести и оправдан в пособничестве в убийстве. Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил ему 2 года 10 месяцев колонии общего режима. Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.

Как добавили в облсуде, производство по делу Бабушкина приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны РФ. А в райсуде уточнили, что он уже убыл в зону СВО.