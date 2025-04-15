Бывший глава свердловского управления ФНС объявлен в розыск

Бывший глава управления ФНС по Свердловской области Сергей Логинов объявлен в розыск. Информация об этом опубликована в соответствующем разделе на сайте МВД России.

Сообщается, что Логинов разыскивается по статье УК РФ. Сама статья при этом не называется.

Напомним, о задержании Сергея Логинова сообщалось в мае 2024 года. Позже в ФНС России заявили, что информация об обысках в свердловском УФНС и задержании Логинова не соответствует действительности.

Сергей Логинов покинул свой пост, новым руководителем управления ФНС по Свердловской области был назначен тюменец Марат Сагитуллин. Сообщалось, что Логинов может иметь отношение к делу экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка Андрея Дьякова, которому вменяют получение взятки. Однако сам Дьяков это отрицал.