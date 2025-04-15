Глава екатеринбургской ГАИ вызвал на разговор владельцев сервисов по прокату самокатов

Начальник отдела ГИБДД по Екатеринбургу Роман Ярыш на заседании комиссии гордумы предложил депутатам провести встречу с кикшеринговыми компаниями. По его словам, они не выполняют подписанные в прошлом году соглашения. У главы екатеринбургской ГАИ вызвало возмущение, что сейчас они подали аж 17000 заявок на регистрацию средств индивидуальной мобильности.

Между тем, самокаты нередко становятся участниками и причинами аварий. Так, в 2024 году в Екатеринбурге произошло 159 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В одном из них есть погибший. А в 2023 году было зафиксировано 177 ДТП с двумя погибшими.

Кроме того, в прошлом году произошли семь аварий с самокатами, в пяти из которых пострадали дети. По словам главы екатеринбургской ГАИ, очень часто встречаются "бесфигурантные" ДТП, когда ребенок, передвигаясь на самокате, сбивает человека и уезжает.

"У нас произошло ДТП на Металлургов, где две девочки наехали на другого ребенка и уехали с места ДТП", – обратил внимание Роман Ярыш.

Он заявил о необходимости включить в повестку следующих заседаний проблему самокатов и провести встречу с кикшеринговыми компаниями: Whoosh, "Яндекс" и другими.