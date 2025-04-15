15 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Главное не стоять на месте". Роман Костомаров дал совет бойцам СВО, лишившимся конечностей

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал совет бойцам СВО, которые в ходе боя лишились ноги или руки. Бывший спортсмен, сам потерявший все четыре конечности после перенесенной пневмонии, призвал не впадать в уныние и помнить, что один день мало что изменит, но точно станет маленьким шагом на пути к новой и счастливой жизни.

"Это очень тяжело, но как правильно мне всё это время говорила Оксана (супруга - прим.ред): "У тебя завтра ничего не получится, ты не сможешь завтра встать. Для этого нужно время, я здесь рядом, мы пройдём весь этот путь вместе и по маленькому шажочку всё получится". Необходимо не стоять на месте и тем более не делать шаг назад. Только терпение и время, чтобы заново встать на ноги и, понятное дело, колоссальная работа над собой", - сказал Роман Костомаров во время выступления на форуме "Здравоохранение Урала" в Екатеринбурге.

Роман Костомаров на выставке "Здравоохранение Урала-2025" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Свой совет бойцам дала и супруга фигуриста Оксана Домнина. Именно она находилась рядом с мужем на протяжении всей его реабилитации, поддерживая и внушая веру в счастливое будущее.

"Я бы пожелала дать себе время. Не ждать, что у тебя завтра все сразу получится, ни в коем случае не сдаваться, дать себе время и каждый день делать маленький шаг вперед. Иногда будет шаг назад, но надо стараться идти вперед, несмотря ни на что", - добавила Оксана Домнина.

Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина на выставке "Здравоохранение Урала-2025" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: роман костомаров, сво


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