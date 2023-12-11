Фигурист Костомаров вышел на лед в коньках впервые после ампутации ног

Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров впервые с момента ампутации рук и ног вышел на лед на коньках. Видео с тренировки он опубликовал в соцсетях.

"Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной (Оксана Домнина – жена Костомарова – прим. ред.). Будет большое кино", - сообщил спортсмен.

Документальная лента выйдет 8 марта.

Романа Костомарова госпитализировали в январе 2023 года с пневмонией. Он был на грани жизни и смерти, спортсмена подключали к аппарату искусственного насыщения крови кислородом. Начался некроз конечностей, Костомарову ампутировали предплечья и голени. После стабилизации для спортсмена создали самые современные протезы, в которых он начал тренироваться и обещал своим поклонникам вернуться на лед.