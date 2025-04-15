Власти Китая велели авиакомпаниям приостановить закупки у Boeing

Власти КНР приказали китайским авиакомпаниям приостановить покупку самолетов Boeing в качестве ответной меры в торговой войне с США. Напомним, ранее Дональд Трамп довел ввозные пошлины на китайские товары до 145%, Пекин же остановился на пошлине в 125% для американских товаров.

Источники Bloomberg сообщили, что Пекин также потребовал от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний.

Впрочем, закупки и без запретов уже стали слишком дорогими – из-за действия пошлин.

Издание отмечает, что власти Китая сейчас рассматривают варианты помощи авиакомпаниям, которые оказались в сложном положении из-за торговой войны.

Если бы не торговая война, китайские перевозчики China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines получили бы в ближайшее время 10 самолетов Boeing 737 Max, часть из них находится на заводе в американском Сиэтле, часть уже пришла и проходит обслуживание в Китае. Пока не известно, успели ли компании оформить таможенные документы до 12 апреля, когда были введены пошлины. Также возможно, что для уже фактически поставленных самолетов может быть сделано исключение.