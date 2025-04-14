Арбитражный суд Пермского края отложил рассмотрение завершения процедуры банкротства ЗиД

Арбитражный суд Пермского края отложил рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего "Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского" (ЗиД) о завершении процедуры банкротства предприятия.

Как сообщает "Ъ", с ходатайством обратился сам управляющий Лев Шляпин. Завершение процедуры отложено из-за неготовности документов. Новое заседание назначено на 30 апреля.

"Машиностроительный завод им. Дзержинского" производил оборонную и гражданскую продукцию. В 2023 году имущество ФГУП было приобретено "Курганприбор" за 725 млн руб. Для управления пермской площадкой новый владелец создал филиал. После этого ЗиД полностью погасил долг перед налоговой службой.