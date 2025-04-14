14 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Уралец получил 7,5 лет за смертельный удар на свадьбе сестры

Суд вынес приговор 25-летнему жителю Первоуральска, обвиняемому в причинении смертельных травм на свадьбе. Ближайшие годы ему придется провести в колонии.

Все случилось в июне 2024 года, когда уралец гулял на свадьбе сестры на базе отдыха в поселке Билимбай. У него возникла ссора с сожителем матери своей девушки, в результате парень нанес тому один удар кулаком в область головы. Сожитель получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась травматическим отеком мозга. Все это привело к остановке сердца и дыхательной деятельности мужчины. В дальнейшем он скончался.

Осужденный за причинение смертельных травм на свадьбе житель Первоуральска(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Сообщалось, что молодому человеку может грозить до 15 лет колонии. Сегодня, 14 апреля, ему вынесли приговор. Уралец признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Первоуральский городской суд назначил 7,5 лет лишения свободы. Отбывать этот срок молодой человек будет в колонии строгого режима.

Теги: суд, свадьба, прокуратура, Первоуральск


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