Уралец убил человека на свадьбе одним ударом

Первоуральский городской суд рассмотрит дело жителя города. 25-летнего молодого человека обвиняют в причинении смерти на свадьбе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июне 2024 года, когда уралец гулял на свадьбе сестры на базе отдыха в поселке Билимбай. У него возникла ссора с сожителем матери своей девушки, в результате парень нанес тому удар кулаком в область головы.

Сожитель получил закрытую черепно-мозговую травму, которая осложнилась травматическим отеком мозга. Все это привело к остановке сердца и дыхательной деятельности мужчины, он скончался.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд. Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.