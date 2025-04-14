14 Апреля 2025
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

В Тюмени построят новый футбольный манеж до конца 2028 года

В Тюмени построят новый футбольный манеж до конца 2028 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Соглашение о сопровождении масштабного инвестпроекта заключено региональным Инвестиционным агентством и компанией "Софи-Лэнд. Футбольный манеж". Объем инвестиций в основной капитал составит — 950 000 000 рублей, реализацию планируется осуществить за счет собственных средств инвестора и привлечения заемных денежных средств.

Решением президиума правительства Тюменской области проекту предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Объект возведут на улице Одесской.

Общая площадь зданий составит 10 490 кв. м. Компания построит крытый футбольный манеж общей площадью 4 000 кв. м и двухэтажный спортивный комплекс общей площадью более 4 000 кв м., с залами для групповых тренировок, таких, как борьба, танцы, гимнастика, йога, а также силовые тренировки. Кроме того, в манеже будут залы для функциональной подготовки спортсменов.

Предусмотрено строительство универсального спортивного корпуса для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, а также помещений для временного проживания спортсменов.

Теги: футбольный манеж, инвестиции


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