Жога поручил обеспечить безопасность уральцев во время Пасхи и акции "Бессмертный полк"

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поручил обеспечить безопасность уральцев, которые придут на празднование Пасхи и станут участниками акции "Бессмертный полк". Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Жога напомнил, что в конце недели православные будут отмечать Пасху. В этой связи ожидается большое скопление людей в районе церквей и на службах.

"Прошу во взаимодействии с правоохранительными органами проработать вопросы обеспечения безопасности граждан в период празднования Пасхи, а также в течение предстоящих майских праздников. В дни празднования 80-летия Великой Победы в городах впервые за долгое время в очном формате состоится акция "Бессмертный полк". Важно обеспечить комфортные и безопасные условия ее проведения", - поставил задачи Артем Жога.

Также полпред заслушал доклады главных федеральных инспекторов об обстановке с паводками и природными пожарами.

Ранее были названы свердловские города, где акция "Бессмертный полк" пройдет в очном формате.