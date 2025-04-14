14 Апреля 2025
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Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп установил памятник самому себе

Президент США Дональд Трамп поставил себе памятник. Монумент установлен в принадлежащем руководителю Америки гольф-клубе Trump International.

Статую подарил Трампу генеральный директор компании Sticker Mule Энтони Константино. Статуя получила название "Монумент непокорности". На памятнике Трамп изображен в костюме с поднятой рукой и сжатым кулаком. В подобной позе он предстал перед толпой после покушения во время предвыборного митинга в Пенсильвании в июле 2024 г., когда его ухо задела пуля, пишут "Ведомости".

13 июля 2024 г. на 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, тогда ещё являвшегося кандидатом в президенты, было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания. Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления. Кандидата окружили телохранители и увели в машину, он был доставлен в больницу и обследован. Выяснилось, что Трампа ранили в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.

Теги: Дональд Трамп, гольф-клуб, памятник


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