ФСБ: Украина в Молдавии вербует агентуру для преступлений в России

Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области двоих россиян. Их завербовали и подготовили в Молдавии спецслужбы Украины.

Один из них, по фамилии Окрушко, подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода и заложил на предприятии две самодельных бомбы. Второй задержанный – россиянка по фамилии Измайлова. По версии спецслужбы, она причастна к подготовке диверсий с использованием самодельных бомб на объектах оборонного комплекса, пишет РИА Новости.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в России. Их организацию вменили гражданину Молдавии. Речь идёт о гражданине Молдавии Мариусе Пруняну. Ранее он воевал в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). По версии спецслужбы, он через Латвию привёз в Россию бомбы для совершения терактов.