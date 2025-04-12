12 Апреля 2025
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Фото: администрация Пыть-Яха / adm.gov86.org

Политолог: Отставка главы Пыть-Яха – сакральная жертва

Политолог Александр Безделов высказался об отставке мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова. Эксперт полагает, что губернатор Югры Руслан Кухарук "принёс сакральную жертву".

"С одной стороны, конечно, ситуация в Пыть-Яхе уже требовала вмешательства губернатора – город превратился в источник постоянных скандалов. Уход Горбунова тут интересен не просто сам по себе, а как сигнал – губернатор стопроцентно за жёсткие решения. Вопрос в том, что одного такого сигнала может быть мало", - написал Безделов в своём telegram-канале.

11 апреля стало известно, что мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов принял решение досрочно покинуть пост мэра. Это произошло по его собственному желанию. И.о. главы города будет первый заместитель руководителя Олег Иревлин.

Теги: Пыть-Ях, Дмитрий Горбунов, Олег Иревлин, мэр


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