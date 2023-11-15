Новым мэром Пыть-Яха стал вице-мэр Лангепаса

Новым мэром Пыть-Яха стал вице-мэр Лангепаса Дмитрий Горбунов, сообщили Накануне.RU в администрации.

Его поддержало большинство депутатов. Соперника Горбунова Алексея Золотых, не поддержал никто.

По данным Neft, кандидатура Горбунова была согласована окружным правительством. Он является финалистом конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов и участником программы "Лидеры изменений Югры". Является членом рабочей группы по реализации соглашения между правительством Югры и администрацией Макеевки, выполнял задачи в рамках гуманитарного сотрудничества и восстановления инфраструктуры на Донбассе.