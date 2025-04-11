В Тюменской области из-за паводка затопило четыре моста

В Тюменской области из-за паводка продолжает затапливать мосты вблизи населенных пунктов. О ситуации с паводком в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

По его данным, уровень воды в Ишиме прибывает, но незначительно. За сутки в селе Ильинка Казанского района – плюс два сантиметра.

"Даже при умеренном, как сейчас, подъеме уровня воды некоторые мосты в регионе оказываются затопленными. Это явление повторяется каждую весну из-за того, что конструкции низководные. По руслу Ишима в этом году сообщение нарушено по четырем мостам", - говорится в сообщении губернатора.

В результате местные жители оказались отрезаны от большой земли.

Губернатор рассказал, что к ситуации с затоплением подготовились заблаговременно. Так, в селе Балаганы Викуловского района организовали лодочную переправу через Ишим для жителей деревень Заборка и Тюлешов Бор. Создан запас продуктов, организованы временные дополнительные посты пожарной охраны, обеспечивается водоснабжение.

С 7 апреля лодочная переправа действует у села Ощепково Абатского района. До затопления моста в поселение перегнали пожарный автомобиль, автобус и грейдер. Созданы запасы медикаментов и питьевой воды, продуктов и товаров первой необходимости.